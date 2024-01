FLÓRIDA: Posto Borges/Cruzeiro do Sul é o campeão do Campeonato de Férias

Numa final eletrizante, a equipe do Posto Borges/Cruzeiro do Sul sagrou-se campeão do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista.

Com o Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi completamente lotado, a partida final do Campeonato de Férias 2024, foi de muita emoção e digna de decisão.

A equipe do Posto Borges/Cruzeiro do Sul saiu na frente por 1 a 0, e acabou levando a virado e sofrendo vários gols, ficando com o placar de 5 a 1 para o ORFLOCO.

Após perder dois jogadores por contusão, a equipe do ORFLOCO começou a tomar gols, e no tempo normal acabou empatado em 5 a 5. Levando desta forma a decisão para a prorrogação.

Na prorrogação a equipe do Posto Borges/Cruzeiro do Sul fez mais um gol e levou o título por 6 a 5, comemorando muito a conquista heroica de seus jogadores e comissão.

Na decisão do terceiro lugar, a equipe da Eletro Lis levou a melhor e venceu a equipe do Indaia/Imperio do Corte por 8 a 5.

A decisão do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista foi transmitida pela TV Folha Regional com grande audiência.

O Campeonato é considerado um grande sucesso, com excelente público em todos os jogos e organização eficiente da Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura da Prefeitura de Flórida Paulista.

Após a grande final, equipes e atletas que se destacaram receberam troféus e medalhas, sendo: Atletas revelação – Cassio (ORFLOCO), Artilheiro – Vitinho (Eletro Lis), Goleiro Menos Vazado – Paulo (Indaiá) e Craque do Campeonato – Dudinha (Posto do Borges).