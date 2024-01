Energisa usa tecnologia powerscan para identificar pontos de melhorias na rede elétrica da Alta Paulista

Um veículo “superequipado” está circulando pelas ruas de Adamantina, Osvaldo Cruz e Lucélia. Com a identificação da Energisa, o veículo com powerscan está sendo utilizado com aporte tecnológico às equipes de campo que trabalham no monitoramento da rede e inspeções, com o propósito de identificar pontos da rede elétrica que precisam de melhorias.

A iniciativa faz parte do compromisso da Energisa em investir em manutenções preventivas e corretivas, visando garantir a segurança, estabilidade e qualidade no fornecimento de energia elétrica para os clientes da região.

O gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sul-Sudeste, Alessandro Gomes Martins, explica que a concessionária está atenta às necessidades dos clientes e empenhada em identificar quaisquer fatores externos que possam interferir na qualidade da distribuição da energia.

Em relação ao automóvel equipado com o powerscan, ele detalha que trata-se de um sistema tecnológico com câmera de alta resolução e termossensível, que permitem mapear a temperatura das estruturas e evitar futuros desligamentos na rede elétrica. Esse equipamento tem sido utilizado no mapeamento da rede elétrica de áreas urbanas, potencializando as inspeções em cabos, transformadores, direcionando as equipes em campo para o trabalho de manutenções preventivas e corretivas.

“Com esse equipamento inovador e de última geração, estamos ganhando em agilidade e eficiência na manutenção das redes. Ao percorrermos os bairros de Adamantina, Osvaldo Cruz e Lucélia, nosso objetivo é potencializar o trabalho de nossas equipes, na identificação de qualquer anomalia, sob o compromisso de atuarem prontamente nos serviços de podas de árvores, trocas de cabos, cruzetas ou substituição de equipamentos, caso seja necessário, a fim de garantir a melhoria na qualidade da energia que tem chegado aos clientes dessas localidades”, acrescenta Alessandro.

Em Adamantina, entre os bairros a serem visitados pelo equipamento estão a área central; Parque Residencial Eldorado I e II; Parque Giuliano; Residencial Monte Alegre; Residencial Portugal I e II; Residencial Tangará; Califórnia Park; Parque dos Pássaros; Residencial Barcelona; Residencial Veredas e adjacências.

Já em Osvaldo Cruz, além da área central estão os bairros Ipê 1, Promorar, Bela Vista e adjacentes, enquanto em Lucélia, os trabalhos também se concentram na área urbana, compreendendo a área central e bairros ao redor.

De acordo com o cronograma, até o final deste mês, o powerscan também passará por outros municípios da região e de outras áreas de concessão da Energisa.

Manutenções programadas

Com o investimento em tecnologia e equipes devidamente treinadas, ao identificar a necessidade de realizar manutenções em pontos específicos da rede elétrica, a Energisa sempre considera a necessidade do cliente, realizando boa parte desses serviços em linha viva, ou seja, com a rede elétrica ligada para que o cliente não sofra com a interrupção no fornecimento de energia durante a manutenção.

Porém, quando por questões técnicas e de segurança, é necessário desligar a rede elétrica para realizar obras, a empresa comunica os clientes afetados com antecedência, por meio do site www.energisa.com.br, e-mail cadastrado e veículos de imprensa. “Dessa forma, o cliente pode se planejar para aquelas poucas horas que vai ficar sem energia, mas que, certamente, trará bons resultados na qualidade da energia que receberá a partir daquela manutenção”, conclui o gerente.