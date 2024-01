Carnaval: Tupã Folia anuncia Alok, Léo e Raphael, Fiduma e Jeca e Munhoz e Mariano

A Prefeitura de Tupã divulgou a programação completa do Tupã Folia, que acontece de 10 a 13 de fevereiro na Avenida Tamoios, centro da cidade, com entrada franca. No sábado (10), Léo e Raphael. No domingo (11), Fiduma e Jeca. Na segunda-feira (12), Alok. E na terça-feira (13), Munhoz e Mariano.

De acordo com a administração municipal, bandas locais abrirão o evento todas as noites. A programação prevê ainda duas matinês, nas tardes de domingo e terça-feira. No site da Prefeitura há o link para inscrição de blocos carnavalescos, com o regulamento para a participação dos interessados.

Para a realização do evento a estrutura de palco, camarotes, sanitários demais itens da infraestrutura serão montados na Avenida Tamoios e ruas próximas. Haverá ainda brinquedos infantis e praça de alimentação. A programação deve atrair público de toda a região.