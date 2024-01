FLORA RICA: Início das aulas de violão e bateria

No último sábado, 27, foram iniciadas as aulas de violão e bateria, através de uma iniciativa voltada para a promoção da arte e música da Secretaria Municipal de Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal.

Ministradas pelos professores de música, Alex Balber e Júnior Moraes, as aulas são destinadas aos florarriquenses, a partir de 8 anos e sem limite máximo de idade.

De acordo com o prefeito Fábio, investir na educação musical é investir no bem-estar e no crescimento coletivo municipal. “Esta iniciativa visa não apenas proporcionar educação musical, mas também descobrir e nutrir talentos locais, promover inclusão social, desenvolvimento cognitivo e expressão artística”, lembrou.

Para mais informações sobre as inscrições, modalidades ou qualquer outra dúvida, entre em contato com o secretário da Cultura Daniel (18) 996413931.