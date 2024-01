LUCÉLIA: Rodada de muitos gols na 2ª Copa Bussi de Futebol Médio

Muitos gols na nona da rodada da 2ª edição da Copa Municipal Bussi de Futebol Médio de Lucélia, com as partidas disputadas no domingo (28), no campo da Afucal.

Destaque para o primeiro jogo do NM Instalações Elétricas do trenador Mói, que assumiu a liderança da competição ao golear o Amigos do Brunim Moto Taxi, pelo elástico placar de 7 a 2.

No segundo jogo, o River Plate F.C./ Mecânica RL/ Mercado Paraíso do Mazim e Autoescola União, empataram em 3 a 3.

E fechando a nona rodada, a Mate Store Ervateria/ Catadão F.C. e Fiomentira, ficaram no empate em 2 a 2.

ARBITRAGEM

Lucas Renato “Lucão” (Lucélia) e Givaldo Rodrigues “Givaldinho” (Mariápolis).

CLASSIFICAÇÃO

1º Lugar: NM – 12, River – 10, Mate Store – 10, Panela Caipira – 9, Galácticos – 7, Autoescola – 7, Fiomentira – 4, Amigos Brunim, TW Bar e Academia Bussi – 00.

DÉCIMA RODADA

A décima acontece no domingo (4) à partir das 8h30.

No primeiro jogo, Fiomentira X Panela Caipira/ Marcin Funilaria, no segundo União Nordesul/ Cesta Básica X TW Bar/ Bancários e encerrando a rodada Galácticos/ Lanches JG X NM Instalações Elétricas.

AFUCAL

Os jogos estão sendo realizados no campo do Clube da Afucal.

ORGANIZAÇÃO

Esportista e vereador Vinicius Bussi.

– Na foto, o treinador Moi, da NM Instalações Elétricas