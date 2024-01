LUCÉLIA: Deputado Mauro Bragato visita a cidade e recebe reivindicações

O deputado estadual Mauro Bragato esteve visitando Lucélia no último dia 18 de janeiro sendo recebido no paço municipal pela prefeita Tati Guilhermino.

A prefeita estava acompanhada do seu secretariado e da diretoria da prefeitura. O encontro também contou com a presença do vereador Marcinho e da vereadora Alessandra Rocha Nonato, presidente da Câmara Municipal.

Durante a reunião, foram discutidas várias ações importantes para o município de Lucélia em tramitação junto ao Governo do Estado.

Ainda na oportunidade, o deputado recebeu um pedido de liberação de recursos financeiros no valor de R$ 350 mil para a compra de uma van adaptada, além de solicitação de uma verba no valor de R$ 200 mil para o custeio da saúde municipal.

O deputado reforçou o seu compromisso com a população e administração de Lucélia, ressaltando o apoio em todas as demandas em favor da comunidade.