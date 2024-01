MARIÁPOLIS: Inaugurada pelo governador a pavimentação da vicinal ligando Mariapolis à Caiabu

Na última terça-feira (23), o governador do Estado esteve em Caiabu onde inaugurou oficialmente a pavimentação da estrada vicinal entre Mariápolis e Caiabu (estrada vicinal CBU-010/MRP-040).

A referida estrada que era de terra com extensão de 12,870 km, até o Distrito de Iubatinga em Caiabu recebeu pavimentação asfáltica e completa assim o trecho com asfalto entre as duas cidades, ligando as regiões da Nova Alta Paulista à Sorocabana.

A obra foi realizada pelo Governo do Estado através do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), sendo que o anúncio da homologação do edital de contratação de empresa para execução da obra foi publicado no dia 19 de maio de 2022.

Anunciado pelo ex-governador João Dória, o contrato para a execução da obra foi assinado na gestão do ex-governador Rodrigo Garcia e o atual governador Tarcisio de Freitas deu continuidade à obra e agora entrega oficialmente, esta que era uma reivindicação de longos anos e que finalmente se torna realidade.

A obra foi executada pela empresa Installe Engenharia Ltda., sendo investida a importância de R$ 36,8 milhões para a sua execução, sendo totalmente custeado pelo Governo do Estado e executado através do Programa Pro SP.

Nas obras foram feitas intervenções que incluíram serviços de terraplanagem, implantação de sistema de drenagem, asfalto e sinalização. Além de melhorar as condições de tráfego e mobilidade, as obras de pavimentação da vicinal ampliam a segurança viária e beneficiam o escoamento da produção agrícola.

“O que tem me impressionado é a qualidade das obras, a gente vê o que chamo de boa fotografia, plataformas limpas, faixas de domínio arrumadas, sinalização visível, boa sinalização horizontal e vertical, boa drenagem – que é sinal que o pavimento vai durar bastante tempo”, acrescentou o governador Tarcisio de Freitas durante o ato de inauguração.