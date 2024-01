PARAPUÃ: Câmara aprova reajuste de 3,15% aos servidores municipais

Em sessão extraordinária realizada no dia 18, os vereadores aprovaram o projeto de lei que concede aumento salarial de 3,15% para os servidores municipais, funcionários da Câmara, prefeito e vice. O mesmo índice será aplicado ao auxílio alimentação dos servidores.

O projeto de lei foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Lee Jefferson. No entanto, os vereadores manifestaram insatisfação com o valor do reajuste, que representa cerca de R$ 12 de aumento.

“Eu voto com o coração partido, porque eu sei que é um momento de crise, mas o vale-alimentação é onde o funcionário público necessita […] peço que o prefeito reveja futuramente a situação do funcionário público e tente dar um aumento maior”, disse o vereador Rick Marques.

Os presentes que utilizaram o tempo de fala para discutir o projeto de lei que trata do reajuste, destacaram que não deixariam de votar a favor do funcionalismo público, mas pediram uma revisão futura que possa beneficiar a classe.

O aumento corresponde à inflação do ano passado, medida pelo IPC-FIPE.