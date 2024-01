Veículos de Jaú se envolvem em acidente e um deles capota em rodovia

O Policiamento Rodoviário de Jaú (47 quilômetros de Bauru) registrou um acidente envolvendo dois automóveis da cidade na noite deste domingo (28), no quilômetro 325 da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304). Um veículo bateu na traseira do outro, no sentido Bariri-Jaú.

Segundo informações da polícia e da Clube FM de Jaú, que fez checagem no local com testemunhas, uma Chevrolet Montana prata seguia em baixa velocidade, enquanto o Citröen C4 preto seguia atrás e não teria visualizado a Montana, vindo a colidir fortemente na traseira. Com a força do impacto, a Montana capotou e o C4 foi arremessado no barranco próximo ao acostamento. Diversos materiais de pescaria da Montana ficaram espalhados pela via.

Na Montana haviam três ocupantes e todos eles foram socorridos para o pronto-socorro de Bariri, que fica mais próximo. No C4 estava somente o condutor, que também foi levado para atendimento médico.