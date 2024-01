Jovem morre após acidente entre moto e carro na região

Um motociclista de 24 anos morreu, no início da noite desta segunda-feira (29), após se envolver em um acidente com um automóvel no bairro da Estação, em Santa Cruz do Rio Pardo (a 90 quilômetros de Bauru).

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem Renan Gabriel Mariano de Oliveira trafegava na rua Alexandre Beguetto, por volta das 18h15, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, chocou-se com um Fiat Uno no cruzamento desta rua com a Nicola Picinin.

Depois do impacto, o motociclista foi arremessado contra o poste da esquina e ficou bastante ferido. A equipe do Samu foi até o local para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade não foi revelada. O corpo do jovem foi levado para a cidade de Ourinhos. Já o condutor do carro, de 26 anos, não se feriu. De acordo com o portal Diário Cidadão, Renan foi sepultado às 11h desta terça-feira (30) no Cemitério Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.