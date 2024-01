LUCÉLIA: Prefeitura institui calendário de eventos festivos, culturais e esportivos

A Prefeitura Municipal de Lucélia através de decreto municipal datado de 22 de janeiro, instituiu o calendário anual de eventos festivos, culturais e esportivos no município para este ano de 2024.

De acordo com o decreto municipal o calendário anual de eventos está contemplado dentro do Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de Lucélia, ressaltando a relevância da conservação e desenvolvimento das tradições locais.

Também foram destacados os impactos positivos das atividades festivas, culturais e esportiva na atividade econômica de Lucélia, visando desta forma incentivo ao desenvolvimento de eventos que gerem fluxo turístico no município.

O calendário anual de eventos festivos, culturais e esportivos, é um conjunto de realizações que valorizam a cultura local, os grupos culturais, artistas e esportistas de Lucélia.

O calendário anual tem os seguintes eventos: Campeonato de Férias de Futsal (janeiro); Carnaval Fever Fest – A tradição continua (fevereiro); Campeonato Veterano (março/abril); Hip Hop e Rock na Praça (abril); Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia (maio/junho); Arraiá da Amizade (junho/julho); Capufest (junho); Eco Pedal (junho); Corrida da Fogueira (junho/julho); Copa Amizade de Futsal (julho/agosto); Campeonato Varzeano (outubro); Dia das Crianças – Estação Alegria (outubro); Festival da Amizade – Festa das Nações (novembro); e, Natal Luz (dezembro).

Os eventos do calendário anual serão organizados e executados por uma comissão organizadora pertencente ao quadro de funcionários da Prefeitura com o apoio do Conselho Municipal do Turismo, Conselho Municipal de Esportes e Lazer e posteriormente pelo Conselho Municipal de Cultura.

No decreto municipal é mencionado que os eventos do calendário ficam condicionados ao planejamento e dotação orçamentária, não sendo o Poder Público obrigado a executá-lo.