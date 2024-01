FLÓRIDA: Iniciada a fundação para a construção de novas salas na creche Maria Yvonne

Tiveram início as obras de fundação para a construção de novas salas na creche municipal Professora Maria Yvonne de Oliveira Fróio, localizada na Vila Monteiro em Flórida Paulista.

A empresa que venceu o processo de licitação realizado pela Prefeitura para a execução das obras, a RG Construtora de Adamantina, implantou o canteiro de obras no local e seus profissionais estão atuando na perfuração das brocas e vigas que serão preenchidas com concreto e posteriormente receberão a edificação das paredes e demais estruturas.

De acordo com o edital, a contratação da empresa foi feita por regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, com recursos financeiros transferidos pelo Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Educação.

Para a execução desta importante obra, o prefeito Wilson Fróio Júnior assinou no ano passado convênio com o Governo do Estado. O valor total do convênio celebrado entre o Governo do Estado e o município foi de R$ 506.133,97, sendo destinados R$ 313.876,00 de recurso estadual e R$ 192.257,97 do cofre público municipal, como contrapartida.

No processo licitatório a empresa RG Construtora de Adamantina, apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 430.218,94.