FLÓRIDA: Entra em fase final as obras de reforma e ampliação do prédio da Fisioterapia Municipal

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de licitação contratou uma empresa para a realização de obras de reforma, adequação e modernização do prédio onde funciona o Centro de Fisioterapia Municipal, localizado na avenida São Paulo (ao lado dos Correios).

A empresa vencedora do processo licitatório foi a J. dos Santos Engenharia de Flórida Paulista que apresentou a melhor proposta dentro da planilha de serviços a serem executados de acordo com o projeto técnico da Prefeitura.

De acordo com o termo de homologação da licitação, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista irá investir a importância de R$ 136.160.00,00 para execução da obra que engloba diversos serviços, principalmente de reparos no prédio que há muito tempo necessitava.

A execução desta obra é fruto de emenda impositiva de autoria dos vereadores floridenses Gato do Ovo (R$ 35.520,00); professor Rafael (R$ 35.520,00); Ricardo Motorista (R$ 35.520,00) e Tiago/Magrão/Hermano Mota (R$ 30 mil), destinada através da lei orçamentária anual, sendo obrigada a sua execução pela Prefeitura Municipal.

As obras que se iniciaram no final do mês de novembro, encontram-se em fase adiantada, sendo que está entrando em fase final de execução: portanto em poucas semanas o prédio da Fisioterapia Municipal estará totalmente remodelado.