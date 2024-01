Morro/Lucélia vence e assume liderança do Grupo, na Copa Arena de Pracinha

O Clube Atlético do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, com a sua vitória por 2 a 1, contra Mariápolis, na 2ª Copa Regional Arena de Pracinha de Futebol Médio, assumiu a liderança do grupo – C.

A segunda vitória e os seis pontos conquistados, do time luceliense, dos treinadores Bruno e Michael, contra o adversário mariapolense, teve os gols marcados por Elizeu “Zéus” e Paulinho.

A quarta rodada realizada na noite de terça-feira (30), teve ainda o Lobos F.C/ Inúbia Paulista, assumindo o primeiro lugar do grupo -A, ao vencer com os gols de Naiguel (3) e Biel, por 4 a 1, o Vila Freitas/ Adamantina.

E no complemento da rodada o time do Caiabú/ Casquinha (atual campeão), também assumiu a liderança do grupo – B, ao golear sem piedade, o time dos Meninos da Vila / Pracinha por 8 a 0, com destaque ao meio campista Garrincha que marcou 4 gols.

QUINTA RODADA

A quinta rodada será nesta quinta-feira (1º), com três partidas à partir das 19hrs, confira:

-Na primeira, Galácticos/ Asfal X Portuguesa

-Na segunda, Aliados / Osvaldo Cruz X Time da Roça/ Pracinha

-E encerrando a quinta rodada, duelos dos times dos Red Bulls de Pracinha X Sagres.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A: Lobos/ Inúbia Paulista -6, Red Bull/ Pracinha – 3, Gorni Gás/ Salmourão – 3, Red Bull/ Sagres e Vila Freitas/ Adamantina – 00.

GRUPO B: Caiabú/ Casquinha – 6, Galácticos – 3, Portuguesa – 3, River Plate/ Lucélia e Meninos da Vila/ Pracinha – 00.

GRUPO C: C.A. do Morro/ Lucélia – 6,Time da Roça – 3, Mariápolis, NM Instalações Elétricas/Juventude e Aliados – 00.

Realização: Prefeitura Municipal de Pracinha

– Na foto, C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, que assumiu a liderança do grupo C.