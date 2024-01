Thiago e Lorinho são campeões do FutVolei de Areia de Mariápolis

C

om a participação de doze duplas de Mariápolis e cidades vizinhas, além da presença de um bom público, foi realizado com grande sucesso, na quadra esportiva, aos fundos do Tio do Espetinho o 1º Torneio de FutVolei de Mariápolis.

Em um jogo acirrado a dupla Thiago e Lorinho, conquistou o título de campeão, ao vencer por 2 sets 0, Marcinho e Bilé.

A dupla Robison e Alan, ficaram na 3ª colocação, enquanto na 4ª colocação ficou, Pedro Pigari e João Breno.

ARBITRAGEM

– Odair Baiano, Lucas Pimenta e Batoré

– Mesárias – Micheli e Mirela

ORGANIZAÇÃO

-Odair Baiano