FLÓRIDA: Residencial Hosoume II tem obras liberadas e casa modelo em construção

A EGH Empreendimentos anunciou nesta semana ao jornalismo Folha Regional, que estão liberadas as construções de casas no Residencial Hosoume II, em Flórida Paulista.

Com lotes de 180 a 296 m², o residencial tem excelente localização e toda a estrutura com 100% de pavimentação, galeria de águas pluviais, rede de esgoto e iluminação pública com obras concluídas.

Outra novidade anunciada pela EGH Empreendimentos, é a casa modelo que está em fase de acabamento no residencial e que em breve será apresentada para a população.

Também nas próximas semanas, será anunciada a abertura de um cadastro para a simulação de financiamento pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Recém lançado, o Residencial Hosoume II já é sucesso de vendas e mais informações serão amplamente divulgadas pela empresa em breve.

Para saber mais sobre o empreendimento e como adquirir o seu lote, ligue para o telefone: (18) 99803-2514.