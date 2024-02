LUCÉLIA: ESTÉTICA AUTOMOTIVA QUEIROZ cuidados especiais com o seu veículo

A Estética Automotiva Queiroz, de Lucélia, promove cuidados especiais para o seu veículo.

A empresa tem a direção de Leonardo Queiroz e atualmente funciona na rua Carlos Donatoni, 815.

Entre os principais serviços prestados, estão o de lavagem, higienização, polimento e limpeza, além de outros procedimentos especializados.

Com quatro anos no mercado luceliense, a Estética Automotiva Queiroz vem alcançando cada vez mais a preferência dos clientes, graças a excelência no atendimento prestado por sua equipe.

Agendamentos podem ser feitos pelo telefone: (18) 99737-8293. Atendimento de segunda a sábado, em horário comercial.

Em breve com novidades para a Capital da Amizade.