Câmara de Tupã vota aumento nos salários de prefeito, vice, secretários e vereadores

A primeira sessão da Câmara Municipal de Tupã terá em pauta a votação de dois projetos que aumentam os salários de prefeito, vice, secretários e vereadores. O reajuste será válido a partir da próxima legislatura.

Os projetos que visam o aumento dos salários foram assinados por 14 dos 15 parlamentares e foram escritos pela mesa diretora da Câmara.

O texto institui que os salários passarão a ser de R$ 9,9 mil para os vereadores, um acréscimo de 43,5%, e de R$ 11,4 mil para o presidente da Casa ou mais 28% a mais. Atualmente, vereadores recebem R$ 6,9 mil e o presidente R$ 8,9 mil.

Já com relação ao subsídio do prefeito, o projeto sobe de R$ 21.480 para R$ 30.819,50 – 43,5% a mais. Se a proposta for aprovada, o vice passará a receber R$ 17.045,42, ante o atual salário de R$ 11.880 – 43,5% de aumento.

Os secretários também serão beneficiados com aumento de R$ 8.280 para R$ 11.880,14 (43,5%).

A pauta da sessão completa pode ser acessada no site da Câmara de Tupã através do tupa.siscam.com.br/Sessoes/Documento/149347.