FLÓRIDA: Servidores Municipais terão reposição salarial de 4,62% e ticket alimentação vai para R$ 700

Em reunião realizada no gabinete do prefeito Wilson Froio Júnior no Paço Municipal ficou estabelecido o índice de reposição salarial para o funcionalismo público municipal.

Participaram da reunão o vice-prefeito Nei Gazola, representantes do Sindicato dos Servidores Municipais, equipe financeira da Prefeitura Municipal, secretários da administração, presidente da Câmara professor Rafael e vereadores Priscila, Thiago e Zé do Ico.

Na reunião ficou estabelecido que os servidores municipais terão a reposição salarial no índice de 4,62%, sendo que o percentual foi definido principalmente em razão de que o gasto com a folha de pagamento está próximo do limite providencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado.

Já com relação ao ticket alimentação o valor atualmente é R$ 550,00 e ficou definido que irá aumentar para R$ 700,00, tendo desta forma um reajuste de 27,3% alcançando um dos maiores valores da região.

Em conversa com o prefeito Fróio ele afirmou que foi mostrado aos servidores os índices atuais da folha de pagamento e desta forma alcançaram o máximo que podia ser feito para assim valorizar a classe do funcionalismo municipal.

“Os servidores sabem que a nossa gestão sempre garantiu a reposição salarial e quando possível, também aumentamos os salários, além de sempre aumentar o valor do ticket alimentação e assim com esses reajustes, mantemos o nosso compromisso de valorização e incentivo do funcionalismo municipal”, afirmou Fróio.

“Com os novos valores que o funcionalismo irá receber, temos certeza que irá refletir também para o comércio floridense, onde é gasto a maior parte pelos servidores”, finalizou o prefeito.