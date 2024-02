LUCÉLIA: YES (Grupo Olmix) faz doação de câmeras de alta resolução para o Conseg

A Yes Brasil, agora pertencente ao Grupo Olmix, realizou na última terça-feira (30), nas dependências da Casa da Agricultura de Lucélia, a entrega de 12 câmeras de alta resolução para monitoramento ao Conseg (Conselho Comunitário de Segurança).

Estiveram presentes no ato de entrega dos equipamentos, orçados em cerca de R$ 15 mil, os diretores do Conseg; vice-prefeito e presidente do Conseg, Marcos Lima e demais membros da diretoria; o sargento PM Cristiano; delegado de polícia dr. Yuri Munhoz Silveira; vereadora Cátia Maion; o coordenador municipal de Defesa Civil, Fonteine Tazinazzo; os diretores da Yes do Brasil: Leonnardo Lopes Ferreira – diretor de Operações; José Eduardo Capoia – gerente de Operações Brasil; e do Grupo Olmix da França: Jerome Ple – Chief Industrial and Supply Chain; Nicolas Baudin – Global M&A Director, agropecuaristas e convidados.

Conforme explicou Marcos Lima, a entrega das câmeras pela empresa Yes consolida um trabalho realizado junto à empresa que diante da demanda apresentada, não mediu esforços e após pesquisa de mercado as adquiriu, realizando a doação ao Conselho Comunitário de Segurança.

As 12 câmeras serão instaladas nos semáforos de Lucélia e serão interligadas aos sistemas das polícias Civil e Militar, gerando e gravando imagens que ficarão armazenadas em equipamentos instalados no Grupamento Policial e também na Delegacia de Polícia, possibilitando auxiliar nos trabalhos das autoridades e elucidação de crimes diversos.

Ainda conforme revelado pelo Conseg, há o projeto para expandir a aplicação de câmeras, instalando-as também nos acessos de entrada e saída do município.

“Só temos a agradecer a parceria da Yes, que nos ouviu e prontamente deu andamento na aquisição dos equipamentos que serão de grande importância para a segurança da população de Lucélia”, destacou Marcos Lima.

Leonnardo Lopes Ferreira – diretor de Operações da Yes Brasil, destacou: “para a empresa é uma honra poder contribuir com a importante ação, estamos passando por mais um momento de grande expansão e novidades, assim como novos projetos e benefícios para a Capital da Amizade serão revelados em breve”.