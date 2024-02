SALMOURÃO: Vereadores com governador e secretário de Agricultura do Estado

A convite da ADNAP e do secretário de Agricultura e Abastecimento Guilherme Piaí, os vereadores de Salmourão João Leme, tenente Eduardo e Francine Caetano, estiveram em Caiabu-SP, em compromissos oficiais junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esteve na região para entregar a vicinal que liga Caiabu a Mariápolis.

Na ocasião, os vereadores de Salmourão apresentaram ao governador Tarcísio de Freitas as demandas urgentes do município, para investimentos em infraestrutura e saúde.

“Tarcísio se mostrou solícito aos nossos pedidos e se comprometeu analisar com carinho as nossas demandas e já nos fez o convite para estarmos juntos na próxima agenda dele no interior”, ressaltou os vereadores.

Também os vereadores de Salmourão estiveram com o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento Guilherme Piaí que também é o coordenador regional do Republicanos, onde foi solicitado recursos para os produtores rurais.

“Agradecemos imensamente ao secretário Piaí pela receptividade, pelo carisma, por ser sempre solícito conosco e pelo belo trabalho que vem fazendo a frente do agro”, afirmaram os vereadores.

Ainda na oportunidade, os vereadores de Salmourão agradeceram ao presidente da ADNAP Wilson Valerio Alcantara pelo convite e por dar sempre esse suporte aos seus associados e parceiros.