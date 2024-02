Emprega Prudente oferece 185 vagas de trabalho quarta-feira dia 7 de fevereiro

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 185 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024 .

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

2 vagas para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor de Logística

1 vaga para Auxiliar Administrativo Logístico

10 vagas para Motorista de Caminhão Truck

10 vagas para Motorista de Caminhão Toco

2 vagas para Motorista Toco

2 vagas para Vendedor Interno (colchões, estofados e móveis)

5 vagas para Vendedor Interno

15 vagas para Motorista de Ônibus

5 vagas para Motorista de Transporte Coletivo

1 vaga para Motorista de Ônibus

1 vaga para Engenheiro Químico

1 vaga para Motorista Executivo

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

1 vaga para Coordenador de Manutenção

2 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Técnico em Copiadoras e Impressoras

1 vaga para Técnico em Manutenção de Impressoras

1 vaga para Analista de Controle de Qualidade

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Balconista

4 vagas para Vendedor

5 vagas para Operador de Loja

3 vagas para Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Operador de Caixa

1 vaga para Recepcionista

14 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Escritório

5 vagas para Serralheiro Mig Soldador Industrial

2 vagas para Soldador Mig Ou Elétrico Ou Tig

2 vagas para Soldador de Alumínio

3 vagas para Vendedor

1 vaga para Auxiliar Comercial (PCD)

1 vaga para Assistente Administrativo

1 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Assistente de Contabilidade

1 vaga para Operador de Empilhadeira

4 vagas para Pedreiro

1 vaga para Recurtidor

2 vagas para Mecânico de Manutenção Industrial

2 vagas para Cozinheira (o)

3 vagas para Motorista de Distribuição

1 vaga para Motorista de Caminhão

2 vagas para Motorista Entregador

1 vaga para Assistente Social

1 vaga para Conferente Sênior

2 vagas para Mecânico de Refrigeração

1 vaga para Mecânico

2 vagas para Vendedor Externo

1 vaga para Prospector de Negócios

2 vagas para Auxiliar de Farmácia

2 vagas para Ajudante Geral

1 vaga para Auxiliar de Padeiro

10 vagas para Ajudante Geral

1 vaga para Descarnador

2 vagas para Faqueiro(a)

1 vaga para Eletricista Industrial

1 vaga para Controlador de Acesso

2 vagas para Mecânico

1 vaga para Operador de Caldeira

1 vaga para Chapeiro

1 vaga para Auxiliar Administrativo e Financeiro

5 vagas para Servente de Obra

3 vaga para Motorista Carreteiro

1 vaga para Comprador

1 vaga para Encanador

2 vagas para Técnico Segurança do Trabalho

1 vaga para Costureira

1 vaga para Auxiliar de Departamento Pessoal

2 vagas para Motoqueiro Entregador

1 vaga para Entregador Motorizado

1 vaga para Telemarketing Receptivo

1 vaga para Auxiliar de Terapia Ocupacional

1 vaga para Auxiliar Geral

2 vagas para Auxiliar de Produção (1° Emprego)

1 vaga para Mecânico Industrial

1 vaga para Atendente de Loja

1 vaga para Lavador Automotivo

1 vaga para Auxiliar de Eletricista