LUCÉLIA: Final do Campeonato de Futsal de Férias nesta quarta-feira

A Secel (Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Lucélia), realiza nesta quarta-feira (7), à partir das 20h30, no Ginásio de Esportes Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias, a disputa final do Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia.

Em quadra na disputa pelo título da competição as equipes do Palácio do Sorvetes do treinador Luciano e NM Instalações Elétricas/ JD Comunicação Visual, do treinador Mói.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

PALÁCIO DO SORVETE

Renan Sales (Goleiro), Marujo, Edijian, Ygor “Ticocô” e Nandinho.

NM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Renato (Goleiro), Lucas, Ryan, João Carlos e Lucas Medeiros.

PROGRAMAÇÃO

-Futsal feminino de Lucelia – categoria Livre

– Apresentação da Banda Marcial de Lucélia

– Final

– Na foto, as equipes finalistas da competição.