LUCÉLIA: 2ª Copa Bussi de Futebol Médio tem vitória do Galáticos

Com os gols marcados por Everton “Beibi” e Alisson, a equipe Galácticos derrotou por 2 a 1, o bom time da NM Instalações Elétricas/ JD Comunicação Visual Lucélia. O resultado positivo deixa a equipe no G4 da 2ª Copa Bussi de Futebol Médio de Lucélia.

A décima rodada realizada no domingo (4), apresentou, ainda o C.A. do Morro/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, goleando por 5 a 1 o Fiomentira, com Elizeu “Zéus”, fazendo dois gols e o TW Bar/ Bancários, conquistando seus três primeiros pontos na competição ao vencer por 3 a 0 o União Nordesul F.C/Cesta Básica.

CLASSIFICAÇÃO

1°Lugar – Morro e NM – 12, River – 10, Galácticos – 10, Mate Store – 10, Autoescola – 7, Fiomentira – 4, TW Bar – 3, Amigos Brunim e Academia Bussi – 00.

ARBITRAGEM

Aguinaldo Nascimento “Té ” e Lucas Renato “Lucão ” (Lucélia)

Mesário – Osvaldo Silva

AFUCAL

Os jogos estão sendo realizados no campo do Clube da Afucal

ORGANIZAÇÃO

Esportista Vereador Vinicius Bussi

– Na foto, os jogadores Alisson e Everton “Beibe” marcaram os gols do Galácticos.