ADAMANTINA: Prefeitura recebe três trituradores rotativos

A Prefeitura de Adamantina recebeu três trituradores rotativos (roçadeira). O município firmou um convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária objetivando a aquisição de máquinas e implementos agrícolas que integrarão a Patrulha Agrícola.

O investimento nos equipamentos foi de R$ 68.400,00. A emenda foi destinada ao município pelo deputado federal, Fausto Pinato.

Recentemente, o município recebeu ainda um trator e uma retroescavadeira. A retroescavadeira foi destinada ao município por meio de convênio junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária que objetiva a aquisição de máquinas e implementos agrícolas.

O então deputado federal Geninho Zuliani destinou ao município R$ 382 mil mais a contrapartida de R$ 112 mil.

Já o trator agrícola é fruto de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com o objetivo de implementar o Programa Patrulha Agrícola, através da transferência de trator agrícola.