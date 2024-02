Motorista fica ferido e três bovinos morrem em acidente na vicinal Mariápolis/Iubatinga

Um motorista ficou ferido e três animais bovinos morreram após acidente ocorrido na noite desta terça-feira (6), na vicinal que liga Mariápolis a Iubatinga (Distrito de Caiabu).

Conforme informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional NET, o condutor seguia pela vicinal, quando ao se aproximar da ponte do Rio do Peixe, teria perdido o controle do veículo, colidindo contra a cerca de uma propriedade rural às margens da via e atropelando os animais que acabaram morrendo.

O homem foi socorrido e encaminhado pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros para o Pronto-socorro de Adamantina com ferimentos.



A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.



CUIDADOS NA VICINAL

Inaugurada no último dia 23 de janeiro, a obra de pavimentação da vicinal Mariápolis / Iubatinga garantiu melhorias para o tráfego de veículos de todos os portes, o que passou a ser feito com maior velocidade, do que quando o trecho era percorrido em estrada de terra e que também requer cuidados redobrados por parte dos usuários para que sejam evitados acidentes.