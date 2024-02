Operação para retirada de caminhão que “subiu” um barranco após acidente em Paulicéia

Uma verdadeira “operação” foi realizada no fim da tarde desta quarta-feira (7) para a retirada de um caminhão que “subiu” em um barranco do trevo de Paulicéia, após acidente na BR-158.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, não houve feridos neste acidente.

O sinistro de trânsito ocorreu no popular “trevo do britador”, que dá acesso para a ponte Paulicéia / Brasilândia, na última segunda-feira (5), e desde então, o veículo permanecia no alto do monte de terra aguardando a remoção por parte da seguradora.

Foram necessárias pelo menos três horas de interdição da rodovia para que os serviços fossem efetuados com segurança, o que fez com que cuidados e atenção por parte dos motoristas fossem redobrados para que novos acidentes não acontecessem.