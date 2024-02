Dracena e Tupi Paulista terão bloquinhos e carnaval de rua neste fim de semana

Este fim de semana será de muita folia na Nova Alta Paulista, com a realização do carnaval de rua do Bloco Calang@s d’Oeste. O evento gratuito terá apresentações sexta (09) e sábado (10) em Dracena e no domingo (11) em Tupi Paulista.

Em sua terceira edição, o bloco é uma parceria entre a comunidade, patrocinadores e as Prefeituras de Dracena e Tupi Paulista, tendo como tema deste ano “Vamos pra avenida, desfilar a vida, carnavalizar”.

Dentre as atrações, trio elétrico com banda e bateria, sob o comando do maestro Clodoaldo Carvalho de Jesus, o “Murf”. Haverá também concurso de fantasia com premiações para os foliões presentes e blocos inscritos.

Nos locais das apresentações, terá infraestrutura com sanitários, segurança e praça de alimentação, para que todos possam curtir da melhor forma possível.

De acordo com a organização do bloco, o objetivo desse projeto é realizar uma festa cultural e democrática, de rua, gratuita e voltada a todos que gostam da alegria do carnaval e queiram se divertir com toda a família.

Veja abaixo a programação do bloco:

SEXTA-FEIRA (09/02) – DRACENA:

– Concentração: 18h

– Local: Praça dos Estudantes

– Cortejo: A partir das 19h

– Encerramento previsto: 23h

SÁBADO (10/02) – DRACENA:

* Concentração: 16h

* Local: Praça dos Estudantes

* Cortejo: A partir das 17h

* Encerramento previsto: 21h + “After”

DOMINGO (11/02) – TUPI PAULISTA:

* Concentração: 16h

* Local: Avenida 9 de Julho 1620 (esquina do SICOOB)

* Cortejo: A partir das 17h

* Encerramento: 21h + “After”

BREVE HISTÓRICO DO BLOCO

O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Ambiental e Social Diversa (IDEAS Diversa) tem como missão promover o desenvolvimento sustentável e a justiça social por meio de projetos econômicos, ambientais e sociais inovadores com o propósito de melhorar a vida das pessoas e o meio ambiente.

No ano de 2019, através de uma parceria entre IDEAS Diversa e a Instituição Artística Guiomar Novaes, foi criado o bloco Calangxs D’Oeste, oferecendo oficinas de percussão para a comunidade em geral com o professor Clodoaldo Carvalho de Jesus (Murf).

Desde então, o bloco já desfilou pelas ruas da região em dois carnavais (2020 e 2023) e se prepara para realizar mais um cortejo no ano de 2024.