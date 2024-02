LUCÉLIA: NM Instalações Elétricas/JD Comunicação Visual é o campeão do Futsal de Férias 2024

A equipe da NM Instalações Elétricas/JD Comunicação Visual é o campeão do Futsal de Férias de Lucélia 2024. A conquista veio com goleada sobre o Palácio do Sorvete, apesar de muita disputa em quadra

Foi mesmo uma noite especial para os esportistas de Lucélia e da região, que vieram prestigiar a grande final do Campeonato de Férias de Futsal – 2024, as equipes e atletas não decepcionaram e deram show.

Com os garotos brilhando e fazendo valer a experiência dos atletas mais veteranos das duas equipes, o nível do futsal apresentado na final foi bastante alto, disputado com muita garra e competência, fechando com uma goleada por 6 x 2 em favor da NM Instalações Elétricas/JD Comunicação Visual.

A estrela da noite, sem dúvida, foi o atleta Rian. O jovem e pequenino Rian, mas de uma capacidade técnica para o futsal extraordinária, que fez toda a diferença em favor da sua equipe, culminando com cinco gols marcados, a conquista da artilharia do torneio e o título de campeão para a sua equipe, o sexto gol foi marcado por Lucas Medeiros.

Destaque também para o Palácio do Sorvete, equipe vice-campeã do torneio, que valorizou demais o nível da competição, bem como também tornou ainda mais valioso o título do seu adversário, diante do bom futsal apresentado em quadra ao longo de todo o campeonato e na final também, o resultado é muito circunstancial.

Os organizadores também capricharam na solenidade de encerramento do torneio, que contou com uma partida entre as atletas do Futsal Feminino da Capital da Amizade, o que levou famílias e amigos ao Ginásio de Esportes para prestigiar e a apresentação de gala da banda Marcial Municipal de Lucélia, comandada pelo maestro Willian, dando show como sempre e destacando a capacidade musical e de evoluções desses jovens, adolescentes e crianças que compõem a banda luceliense.

Campeonato de Férias de Futsal de Lucélia finalizado com sucesso, destacando o apoio da administração, através da prefeita Taty Guilhermino, a Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e lazer de Lucélia, com a Secretária Paula, Érica, o Diretor de Educação, Edgar e a Diretora de Esportes, Viviane, entre outros colaboradores, como, por exemplo, o Chefe de gabinete Lico, o vereador Baracka, o treinador de equipes de base do município, Tiago Capelo, entre outros. Os organizadores do evento prestaram ainda uma justa homenagem a uma das mais tradicionais equipes do futsal de Lucélia, bem como do Futebol Médio, as equipes do Morro, recebendo e homenageando com medalhas e reconhecimento, os fundadores do Clube do Morro, as chamadas “Lendas do Morro”, que aliás, também participaram esse ano.

Foi uma grande festa do esporte tão tradicional em Lucélia.