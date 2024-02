Luiz Carlos Martins é anunciado como novo técnico do Grêmio Prudente

Luiz Carlos chegou a Presidente Prudente nesta quinta, acertou os últimos detalhes do acordo e será apresentado ao elenco no treino da tarde. Com sete pontos em cinco jogos, o Carcará é o sétimo colocado e volta a campo no sábado (10), às 19h, contra o Bandeirante, em Birigui (a classificação e tabela completa da terceira divisão estadual).