Corpos de vítimas de choque elétrico são velados e serão sepultados hoje

Os corpos de Valdinei de Oliveira (44 anos), e de João Salustiano (72 anos), vítimas de um acidente resultante do tombamento de uma antena sobre a rede elétrica de alta tensão em uma propriedade rural do bairro Tabajara, em Lavínia, nesta sexta-feira (10), estão sendo velados e serão sepultados ainda hoje, conforme informou a empresa funerária responsável pelo cerimonial de despedida de ambos.

Valdinei está sendo velado em Lavínia e será transladado para sepultamento às 12h, em Mirandópolis.

Já o senhor João Salustiano, será sepultado em Lavínia, também às 12h. As vítimas eram sogro e genro.



A esposa de Valdinei mora em Flórida Paulista e teve a triste perda do esposo e pai simultaneamente neste trágico acidente de trabalho em que realizavam a retirada da antena quando sofreram o choque elétrico e caíram de uma altura de aproximadamente dois metros.

De acordo com informações, o dono da propriedade rural, um engenheiro ambiental, também foi atingido pela descarga elétrica que se dissipou pelo local, passou por atendimento médico e foi liberado.



A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso e contará com um laudo da Polícia Científica que apontará as causas do sinistro.