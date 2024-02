FLÓRIDA: Carna Chopp da Master é sucesso

O 1º Carna Chopp da Master Chopp de Flórida Paulista foi sucesso total.

Realizado na praça da igreja matriz e animado pelo Grupo Sincopá e participação do floridense “Pelé”, o evento recebeu bom público, trazendo as famílias, juventude os mais “saudosos” dos antigos carnavais para prestigiarem o carnaval regado ao Chopp Haven (exclusividade da Master Chopp) e muita alegria, respeito às pessoas e à igreja.

Em uma pausa no evento, foram realizados os sorteios de 10 prêmios aos participantes.

Em conversa com a reportagem do portal Folha Regional NET, Nilson Bertoni, idealizador do Carna Chopp e empresário da Master Chopp de Flórida Paulista, destacou que outros eventos do gênero deverão acontecer ao longo do ano e aproveitou também para agradecer o público que esteve presente e todos que colaboraram para o sucesso do acontecimento cultural.