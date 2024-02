FLÓRIDA: Estudantes relatam dificuldade em adquirir passes do Expresso Adamantina

Na semana passada, alunos da Etec e Fatec de Adamantina, que moram em Flórida Paulista, entraram em contato com o jornalismo Folha Regional para relatarem o problema enfrentado junto a empresa Expresso Adamantina para a aquisição de passes escolares com desconto de 50% – que é garantido por lei.

Os alunos explicaram que ao tentarem entrar em contato com a empresa, não conseguem falar com o setor ou algum responsável e que muitos deles já estão há mais de um ano com documentos protocolados e aguardando o retorno por parte do Expresso Adamantina.

“Já ligamos em todos os telefones disponibilizados pela empresa, mas ninguém atende. Assim estamos sendo prejudicados e não estamos obtendo um benefício que é a lei que garante”, destacaram os alunos.

Apesar de contar com um guichê no terminal rodoviário de Flórida Paulista, o atendimento no local se resume apenas a venda de passagens.

Nossa reportagem tentou contato através dos meios disponíveis no portal oficial do Expresso Adamantina para ouvir a versão e buscar uma explicação para a situação, porém, não obtivemos sucesso.