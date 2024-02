Técnico de enfermagem é sepultado com homenagens em Lucélia

O corpo do enfermeiro Edilson Antonio Proti, 55 anos, que faleceu no último domingo, foi sepultado na tarde de ontem (12), sob forte comoção e homenagens em Lucélia.

Após o velório realizado no Memorial Lopes & Lopes, o cortejo com o corpo de Edilson passou pela entrada da Santa Casa, local de trabalho do profissional por quase 30 anos, acompanhado por ambulâncias com sirenes e sinais luminosos acionados, marcando a presença de seu corpo pela última vez no prédio em que funciona a unidade de saúde.



A chegada ao Cemitério Municipal também foi marcada pela presença das ambulâncias e sob forte comoção, ocorreu o sepultamento.

Edilson era muito querido entre os profissionais do setor de saúde, pacientes e a comunidade luceliense, bem como nas cidades vizinhas em que atuou e pode celebrar amizades.