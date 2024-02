Homem é preso por violência doméstica após brigar com a esposa por causa de refrigerante

Diante disso, a discussão começou, com xingamentos de ambas as partes, segundo a vítima, que levantou e foi até os fundos da casa. De acordo com o relato, o marido a seguiu e bateu a mão em seu braço, fazendo com que o copo segurado por ela caísse no chão.



A vítima, então, jogou o prato de comida que levava para trás, momento em que o investigado pegou um cinto e “passou a desferir vários golpes em suas pernas, provocando lesão”. A mulher saiu de casa, dirigiu-se até um ponto de ônibus e acionou a Polícia Militar, informando, inclusive, sobre a possibilidade de o companheiro ter uma arma de fogo em casa.

Indiciado Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, em Presidente Prudente, o rapaz confirmou os fatos, alegando que não gostou do jeito que a esposa falou com um dos filhos, pois a criança “não aguentava o peso da garrafa de refrigerante, e que, se ela derrubasse [a garrafa], iria apanhar”.

Isso teria provocado uma discussão entre o casal e, diante de uma ofensa da esposa, ele bateu a mão no copo que ela carregava. Em contrapartida, “ela arremessou um prato de comida em sua direção, que atingiu seu pé esquerdo”, fazendo com que ele pegasse um cinto e “dado dois golpes na perna dela”. Sem fiança