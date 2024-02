TUPI PAULISTA: Comerciante tenta matar a amásia com faca e tira a própria vida

O comerciante Luiz Campos tirou a própria vida na madrugada desta segunda-feira (12), em Tupi Paulista, após se desentender e também golpear a amásia com uma faca, de acordo com a apuração da polícia.



As informações foram apuradas pelo jornalismo Folha Regional NET junto à Polícia Militar, que revelou que os policiais militares foram acionados por volta das 4h58 e ao chegaram no local da ocorrência, se depararam com a mulher que estava aguardando na rua.

Consta no registro policial que a mulher relatou aos policiais que o marido havia desferido golpes de faca em seu braço e tórax durante a briga do casal. As agressões teriam sido iniciadas na cama em que o casal dormia, onde ele inicialmente teria se cortado.

Ao adentrar o imóvel, os policiais encontraram o homem em óbito. A arma, uma faca, foi localizada embaixo do corpo do homem.



Também foi inserida no boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, que após perícia, ficou constatado que o homem havia tirado a própria vida.

A mulher foi socorrida e levada ao Pronto Atendimento de Tupi Paulista, onde passou por atendimento.

Ela também foi ouvida na Polícia Civil e foi posteriormente liberada. Testemunhas foram arroladas na oitiva.

A Polícia Civil seguirá com a investigação do caso e trabalha com a hipótese de tentativa de feminicídio seguida de suicídio. Há também relatos de que o homem teria tentado contra a própria vida em outras ocasiões.

ABAIXO A NOTA EMITIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA CIVIL ACERCA DOS FATOS:





NOTA À IMPRENSA:

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO SEGUIDA DE SUICÍDIO OCORRIDO EM TUPI PAULISTA

A Polícia Civil de São Paulo, pela Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, diante das inúmeras matérias de cunho informativo que circulam pela internet a respeito de trágico acontecimento na cidade de Tupi Paulista, ocorrido nesta madrugada, onde um homem perdeu a vida e sua convivente recebeu ferimentos a golpes de faca, esclarece o quanto segue, pelo seu Setor de Comunicações Sociais:

“Nesta data 12/2/24 – em Tupi Paulista, por volta de 4 horas, com posterior comunicação dos fatos à Polícia Militar que prontamente atendeu ao local e às partes envolvidas, apurou-se, preliminarmente que um homem, comerciante naquela cidade foi noticiado pela sua convivente como autor de possível tentativa de feminicídio e suicídio, por golpes de faca. Segundo a mulher, o homem teria se cortado e tentado feri-la, ainda na cama do casal, com o que se desvencilhou e acionou imediatamente a força policial que também acionou o serviço de ambulância. A mulher relatou os fatos, os quais foram corroborados por testemunhas. Segundo eles, o homem, ora vítima fatal, teria histórico recente de tentativa de suicídio, ocorrido no mês de janeiro deste ano, estando bastante depressivo. Socorrida, a mulher foi levada em estado de choque até a Santa Casa local em Tupi Paulista. A mulher e testemunhas foram encaminhadas ao plantão central de Dracena onde o Delegado de Polícia que já havia comparecido ao local, tomou a primeiras declarações, liberando-os em seguida, inclusive a mulher vítima de tentativa de feminicídio, com ferimentos já cuidados. A arma do crime, uma faca, foi encontrada e apreendida após a remoção da vítima fatal, pois estava embaixo dela. Local devidamente periciado. A ocorrência foi lavrada com toda seriedade exigida pelos trabalhos policiais e registrada com a natureza de: ‘Tentativa de feminicídio e (instigação, induzimento ou auxilio ao) Suicídio’, nos termos legais, com as preliminares providências de Polícia Judiciária. As investigações seguem agora pela Delegacia de Polícia do município de Tupi Paulista que apurará as motivações do caso.”