Padrasto é preso pela Polícia Militar após tentar matar enteado com golpes de faca

Um morador de Bastos, que não teve a idade divulgada, foi vítima de tentativa de homicídio registrada por volta das 23h50 deste domingo, dia 11. O acusado de ter praticado o crime foi abordado pela Polícia Militar e autuado em flagrante na Central de Polícia Judiciária (CPJ), de Tupã.

Segundo os policiais militares, durante atendimento de uma ocorrência no Pronto Socorro Municipal de Bastos, chegou uma vítima que relatou ter sido agredida com golpes de arma branca pelo seu padrasto.



Imediatamente a equipe se deslocou até a residência e não localizou o acusado, porém, via telefone o mesmo informou que estava indo até a unidade de saúde para ser examinado, pois estava sentido dores no nariz, devido a agressão (soco), aplicado pelo enteado.

Ainda de acordo com a equipe, ao chegar no Pronto Socorro se deparou com o acusado dos golpes de faca e, após a abordagem, foi feito busca pessoal e nada de ilícito foi localizado com o indivíduo, que também recebeu atendimento médico e após ser liberado foi encaminhado para a CPJ de Tupã, onde a delegada confeccionou o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio e o indiciado foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça para audiência de custódia.