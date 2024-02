SALMOURÃO: Assessor do secretário estadual de Agricultura visita a cidade visando fortalecer partido Republicanos

Através da parceria com a Associação Direita Nova Alta Paulista (ADNAP), esteve visitando o município de Salmourão, o assessor do secretário da Agricultura do Governo do Estado, Guilherme Piai.

Na oportunidade, o assessor Francis Sanches foi recepcionado pelo presidente do partido Republicanos de Salmourão, o ex-vice prefeito Marcos Paio (Marquinho), os vereadores João Leme, tenente Eduardo e Francine Caetano, além de outras lideranças da comunidade como Pedro Ramos, entre outros.

A visita do assessor do secretário estadual, teve como objetivo de fortalecer as comissões provisórias do Republicanos na região e ressaltou o crescimento do partido em Salmourão que já está trabalhando para a sucessão municipal deste ano.

Francis destacou durante a visita a Salmourão, a importância da parceria entre a ADNAP e o partido, na construção política da região da Nova Alta Paulista.

As discussões estratégicas e ações concretas realizadas durante a visita, visam consolidar a presença e a atuação do partido Republicanos10, promovendo um diálogo fundamental para o desenvolvimento político local.

A ADNAP agradece ao secretário de Estado Guilherme Piai em nome de seu assessor Francis, que visitou os municípios de Salmourão, Pracinha e Mariápolis, com o intuito de fortalecer as comissões provisórias do partido Republicanos na região.