Familiares e amigos se despedem de empresário em Tupi Paulista

A família e amigos de Luiz Francisco Bombem Campos, 41 anos, se despedem do empresário em cerimônia realizada no Velório Municipal de Tupi Paulista desde as 6h de hoje.

O comunicado da empresa responsável pelo funeral de Luiz, informa que o sepultamento está previsto para ser realizado às 14h de hoje.

Nas redes sociais, são expressas mensagens de tristeza e pesar de pessoas da comunidade tupiense e da região.

Luiz Francisco Bombem Campos era empresário e bastante conhecido em Tupi Paulista.



Ele faleceu após tirar a própria vida na madrugada de ontem, na casa em que morava com a companheira, conforme revelou a Polícia Civil, que contou com a apuração preliminar da Polícia Científica.

A polícia informou ainda que a mulher teria sido ferida com dois golpes de faca, no tórax e braço, desferidos pelo homem.

Em estado de choque e na companhia de testemunhas, ela passou por atendimento médico e prestou depoimento na Polícia Civil, sendo liberada em seguida, de acordo com relatos do boletim de ocorrência.



Fontes ligadas à vítima informaram ao jornalismo Folha Regional NET que ela se recupera física e psicologicamente do triste episódio vivenciado.

O inquérito da Polícia Civil tem como linha de investigação a hipótese de que Luiz tenha tentado cometer feminicídio contra a companheira e posteriormente atentado contra a própria vida.

Ainda conforme a Polícia Civil, havia um histórico de tentativas de cessar a própria vida por parte do homem.

As investigações do fato que chocou a população da cidade e região seguirão a cargo da Polícia Civil de Tupi Paulista.