Comerciante é preso pela Polícia Militar com arma em Flórida Paulista

Revólver teria sido utilizado dias antes, em disparos contra veículo

Um comerciante foi preso pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (14), com uma arma que estava escondida em seu estabelecimento, em Flórida Paulista.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, em posse das informações de que o homem estaria com o revólver, que teria sido utilizado dias antes, em disparos contra um veículo na Vila Monteiro, os policiais realizaram a abordagem do mesmo, que após conversa com a equipe, confirmou que em seu comércio havia uma arma de fogo.

No local foram encontradas a arma e cinco munições de calibre 32 intactas, sete munições de calibre 22 também sem uso.

Ainda de acordo com relatos dos policiais no boletim de ocorrência, ao ser questionado se a arma teria sido utilizada na ocasião anterior, o comerciante teria afirmado que tomou conhecimento por meio de comentários pela cidade e ainda que o autor dos disparos teria devolvido a arma horas antes da apreensão.



Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, foi levado para o Plantão Policial em Adamantina, onde foi ratificada a voz de prisão e arbitrada a fiança no valor de R$ 2 mil, paga, colocando-o para responder em liberdade.

A Polícia Civil seguirá com o inquérito que vai apurar os fatos.