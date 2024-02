Anta é resgatada após atropelamento em vicinal

Hoje (15/02) uma equipe da Polícia Ambiental foi até a Estrada Vicinal SPA-571 que liga os municípios de Osvaldo Cruz a Salmourão atender uma solicitação de animal silvestre atropelado.

No local foi constatada a existência de um animal silvestre da espécie Anta, que estava às margens da estrada com ferimentos e sem condições de locomoção.



Foi solicitado apoio da Concessionária Eixo, responsável pela via, comparecendo as equipes para apoio no resgate, onde também compareceu um Médico Veterinário.

O animal foi contido, sedado com uso de medicamento ministrado pelo veterinário, acondicionado pelas equipes em veículo da concessionária para destinação ao APASS (Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis) para os primeiros cuidados com uma equipe médica veterinária pronta para receber o animal.

Assim que estiver em condições a anta será devolvida ao seu habitat natural.