Motorista de 75 anos morre em acidente na rodovia Cândido Portinari, em Pedregulho

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar Rodoviária, foi apurado que o motorista do caminhão estava no km 449, sentido Rifaina/Pedregulho, e à sua frente, na mesma direção, a Fiat Strada, conduzida pela vítima Antônio Boaventura Joazeiro, de 75 anos. Em dado momento, a picape teria feito uma conversão brusca à esquerda, provavelmente para acessar uma estrada de terra do outro lado, e foi atingida pelo caminhão.

Após a colisão, Antonio Boaventura ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros de Franca foi até o local para retirar a vítima. Antônio chegou a ser levado por uma ambulância para a Santa Casa de Pedregulho, mas foi constatado que ele já chegou sem vida ao hospital, de acordo com o boletim de ocorrência. O motorista do caminhão de 51 anos foi submetido ao teste de bafômetro, que deu resultado negativo para o uso de bebida alcoólica. A Polícia Científica esteve no local para fazer a perícia. O corpo de Antonio Boaventura Joazeiro foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca. Ele estava sozinho na Fiat Strada. Um boletim de ocorrência de homicídio culposo foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.