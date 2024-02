Mulher é multada em R$ 6 mil por maus-tratos animais

Em contato com a moradora (uma mulher de 21 anos), foi informada do teor da denúncia e autorizou os policiais a realizarem uma vistoria, acompanhando-os.

No quintal da residência havia dois cachorros sem raça definida apresentando magreza excessiva, com o corpo infestado de parasitas e em local insalubre com muitas fezes e urina pelo chão.

Diante do constatado, foi confeccionado em desfavor da envolvida um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 6.000,00 com fulcro no artigo 29 da Resolução SIMA 005/21.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Martinópolis, tendo a autora infringido o disposto no artigo 32 da lei Federal n⁰ 9.605/98, onde responderá criminalmente pelo ato.

Os animais foram apreendidos e destinados ao Rancho Bicho Feliz do município onde passaram por cuidados veterinários e quando estiverem em condições serão encaminhados para adoção.