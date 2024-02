Condenado por estupro é preso ao buscar por serviço no Poupatempo

Um homem com condenação por estupro pela Justiça do Paraná foi preso ontem (15) por volta das 14 horas na unidade do Poupatempo de Osvaldo Cruz.

O condenado foi até a repartição a procura de serviços e quando os funcionários puxaram a ficha criminal do cidadão descobriram que contra ele havia um mandado de prisão pela Justiça de Paranacity pelo crime de estupro, cujo processo é de 2016.

A Polícia Militar prendeu o rapaz e o levou até o plantão da Polícia Civil, onde o cidadão permaneceu à disposição das autoridades.