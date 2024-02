Estepe de ônibus de Prefeitura se solta, atinge e danifica carro

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz, registrou uma ocorrência de danos envolvendo dois veículos, na vicinal que liga os municípios de Osvaldo Cruz a Salmourão.

Segundo o Boletim de Ocorrência, um morador de conduzia um veículo Polo Sedan sentido Salmourão a Osvaldo Cruz, quando próximo a Fazenda Pantanal, sentiu ter passado por cima de alguma coisa, quando desceu do veículo percebeu que uma das rodas havia um corte, e o para-choque dianteiro e toda a suspensão danificada.



No Local compareceu um homem no qual se apresentou como funcionário da Prefeitura de Osvaldo Cruz, alegando que o estepe do micro-ônibus que dirigia escapou, causando o acidente.

Os envolvidos foram orientados e o caso encaminhado a Polícia Civil do município.