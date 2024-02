FLÓRIDA: PEI Pércio fará sua primeira reunião com pais e responsáveis nesta terça-feira

O Programa de Ensino Integral (PEI) Dr. Pércio Gomes Gonzales realiza nesta terça-feira (20) a sua primeira reunião com pais e responsáveis pelos alunos no ano de 2024.

As reuniões serão realizadas em dias e horários diferentes, sendo a primeira, voltada para os anos de 7º, 8º e 9º ano às 7h15. A segunda reunião está marcada para as 19h30 (alunos do ensino médio).

Já os pais e responsáveis de alunos do 6º ano A, deverão comparecer na unidade escolar no dia 21 (quarta-feira); 6º ano B no dia 22, e por fim, os alunos do 6º ano C, na sexta-feira (23). Todas as reuniões serão às 7h15.

Segundo divulgou a unidade escolar, serão expostas aos pais informações importantes sobre o ano letivo, sendo muito importante o comparecimento. “Não perca de saber do ano letivo dos seus filhos é imprescindível”, afirma a Escola Pércio.