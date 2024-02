LUCÉLIA: Inscrições para concurso público da Prefeitura para 19 cargos segue até amanhã, dia 20

A Prefeitura de Lucélia está com inscrições abertas para concurso público (Edital 01/2024) para 19 cargos, incluindo novas vagas e cadastro reserva com escolaridades.

Este certame oferece oportunidades nas funções de Agente Comunitário de Saúde (2); Advogado (1); Arquiteto e Urbanista (1); Assistente Social – Educação (1); Assistente Social – Serviço Social (1); Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Serviço de Merenda; Auxiliar de Vida Escolar; Bibliotecário (1); Cirurgião-Dentista; Cuidador Domiciliar; Eletricista; Enfermeiro Farmacêutico (1); Fiscal de Postura; Fonoaudiólogo – Educação (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Clínico Geral do Trabalho; Médico Clínico Geral – ESF (1); Médico Clínico Ginecologista/Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Monitor I; Nutricionista (1); Orientador Jurídico do CREAS – SUS (1); Psicólogo – Educação (1) e Psicólogo – Serviço Social (1).

Sendo contratados, em regime Estatutário, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, os profissionais vão atuar em jornadas de 10 a 44 horas semanais, fazendo jus a remunerações que variam de R$ 1.413,19 a R$ 12.681,74

As inscrições devem ser realizadas no site da Valespe, até esta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, tendo que confirmar a participação mediante o pagamento da taxa de inscrição nos valores de R$ 9,53 ou R$ 12,53.

No entanto, os candidatos que estiverem de acordo com as exigências do edital podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 25 e 26 de janeiro de 2024.

A avaliação se dará por meio de prova objetiva, previsto para ser aplicada dia 10 de março de 2024. Essa avaliação será composta de 20 a 30 questões, com perguntas áreas de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, matemática e português.

Ainda será realizada uma segunda etapa aos concorrentes ao cargo de Eletricista, por meio do exame prático, previsto para o dia 17 de março de 2024.

Este Concurso Público tem validade de dois anos, contado da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal.