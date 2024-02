Rapaz invade casa de ex, a ameaça mulher de morte e foge com bebê de sete meses dentro de carro em alta velocidade

A jovem conseguiu correr com a criança no colo, rumo ao corredor de acesso à saída do imóvel, mas o rapaz conseguiu alcançá-las e colocá-las contra a parede. Como estava próximo à cozinha, ele pegou uma faca e novamente ameaçou a vítima de morte, junto com socos e chutes.

Em um dos golpes, a mulher caiu no chão e a filha acabou rolando pelo corredor. Em meio às agressões, a faca escapou da mão do indiciado e a mulher conseguiu chutá-la para debaixo do armário, mas ele conseguiu pegar o objeto, colocou no pescoço da criança e ameaçou: “Ou você volta comigo, ou eu mato ela”.



A vítima ameaçou chamar a polícia, porém o rapaz tirou o celular dela. Relatou, ainda, que aceitou a retomada do relacionamento, tudo para ter a filha de volta. Assim que acatou o pedido, a mãe disse ao agressor que iria buscar a chave do carro na casa de uma vizinha.

Neste momento, a mulher começou a gritar pedindo socorro aos vizinhos, que saíram para ver o que estava acontecendo. Enquanto isso, o rapaz, que permaneceu na casa junto à criança, notou que a chave do veículo estava na cozinha. Ele a pegou, entrou no carro com a bebê e saiu dirigindo em alta velocidade.

Ainda conforme o relato, ele tentou jogar o carro contra um muro, mas desviou antes que batesse, além de transitar em zigue-zague, sempre ameaçando colidir o veículo.