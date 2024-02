Homem morre atropelado por caminhão e motorista fica gravemente ferido na SP-294

Um homem, de aparentemente 35 anos, morreu por volta das 3h50 de hoje (22), em acidente ocorrido no km 563,500 da SP-294, no trecho de Parapuã.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, foi constatado no local que o caminhão com placas de São José do Rio Preto trafegava no sentido Iacri/Parapuã carregado de bagaço de cana, quando o pedestre teria saído repentinamente da vegetação, adentrando a rodovia.

Após o atropelamento, o motorista, que é morador de Barbosa–SP, teria perdido o controle do caminhão e tombou. Ele ficou gravemente ferido e foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Osvaldo Cruz.

O teste de bafômetro apontou que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica.

A vítima fatal não possuía identificação, era da cor parda, magro, cabelos pretos, estatura mediana e trajava blusa com toca na cor preta e camiseta de cor verde, bermuda bege e calçava um tênis de cor preta.

O corpo foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal.

Compareceram ao local as equipes da Polícia Científica de Tupã e da Eixo.