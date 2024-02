LUCÉLIA: Carnês de IPTU, ISS e Taxa de Fiscalização começam a ser entregues aos contribuintes

A Prefeitura de Lucélia, por meio dos Correios, deu início à distribuição dos carnês de IPTU, ISS e Taxa de Fiscalização referentes ao ano de 2024 aos contribuintes.

Ao todo, foram emitidos 9.035 carnês, prevendo uma arrecadação estimada em R$ 5.465.922,69.

Os pagamentos podem ser parcelados em até 10 vezes, sendo a primeira parcela com vencimento em 20 de Março de 2024. Aqueles que optarem pelo pagamento único, também com vencimento em 20 de Março, receberão um desconto de 5%.

Os contribuintes têm a facilidade de efetuar os pagamentos nas Agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casa Lotérica, correspondentes Caixa Aqui e também por meio de PIX (QRCode).

O montante arrecadado será revertido em benefícios para a população, destinando-se a áreas como Educação, Saúde e investimentos em infraestrutura urbana. A colaboração dos contribuintes é essencial para o desenvolvimento da cidade.

Aqueles que não receberem os carnês até o dia 15 de março podem entrar em contato com a Prefeitura, no telefone (18) 3551-9200 (setor de Tributação), ou obter a via digital através do site www.lucelia.sp.gov.br, na aba “PORTAL DO CIDADÃO” (link: https://portalcidadao.jlsoft.com.br/wpprincipal.aspx), onde estão disponíveis o IPTU Digital, 2ª Via IPTU/ISS/TAXAS e consulta de débitos pendentes.